Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

Город Часов Яр, ставший с 2014 года для киевского командования важным логистическим хабом, после взятия российскими войсками под огневой контроль ведущих туда дорог теряет стратегическое значение для Вооруженных сил Украины.
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