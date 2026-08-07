Оловянные солдатики и реликвии прошлого: что можно увидеть на новой выставке в Торжке

В Торжке открылась выставка «Стойкий оловянный солдатик. Играем, изучаем, гордимся». Этнографический центр Музея‑заповедника «Торжок» приглашает посетителей (6+) на новую выставку «Стойкий оловянный солдатик.
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