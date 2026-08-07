Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Оловянные солдатики и реликвии прошлого: что можно увидеть на новой выставке в Торжке

Оловянные солдатики и реликвии прошлого: что можно увидеть на новой выставке в Торжке

В Торжке открылась выставка «Стойкий оловянный солдатик. Играем, изучаем, гордимся». Этнографический центр Музея‑заповедника «Торжок» приглашает посетителей (6+) на новую выставку «Стойкий оловянный солдатик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии