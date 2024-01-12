Эксперт Салихов: конфликт в Йемене может пойти на пользу нефтяному бюджету РФ

РИАМО - 12 янв. Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов заявил, что из-за конфликта в Йемене нефтегазовый бюджет России может выиграть, однако не стоит ждать резкого взлета цен на энергоресурсы, сообщает РИА Новости.
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