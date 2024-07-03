Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

Лена Мисько ❗️Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на приглашение Международного олимпийского комитета, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Федерации дзюдо России. Тут: https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI2077183_Rossijskij_dzudoist_Mahmadbek_Mahmadbekov_otkazalsa_ot_uchastija_v_Olimpijskih_igrah_v_Parizhe Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх в Париже matchtv

Лена Мисько обиженка ))) «Если бы знал свою судьбу наперед, то сразу бы отправился в «Крылья», а не в «Спартак» — сказал Максим Глушенков (Матч ТВ)