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Не только о футболе

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Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

Нидерланды в 1/4 Евро, дубль Демирала и победа Турции, Рублев психанул и проиграл 122-й ракетке мира, «Балтика» будет спонсором РПЛ, «Сент-Луис» продлил Бучневича и другие новости

1. На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. В последних матчах Нидерланды разгромили Румынию (3:0) с дублем Малена и гол и ассистом Гакпо, а Турция победила Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала, причем Мерих забил на 1-й минуте самый быстрый гол в истории плей-офф ЧЕ.

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Комментарии
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Лена Мисько
❗️Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на приглашение Международного олимпийского комитета, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Федерации дзюдо России. Тут: https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI2077183_Rossijskij_dzudoist_Mahmadbek_Mahmadbekov_otkazalsa_ot_uchastija_v_Olimpijskih_igrah_v_Parizhe
Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх в Париже
matchtv
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3 час.
Лена Мисько
обиженка ))) «Если бы знал свою судьбу наперед, то сразу бы отправился в «Крылья», а не в «Спартак» — сказал Максим Глушенков (Матч ТВ)
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3 час.
Лена Мисько
Жизнь покажет, где был его пик карьеры. Возможно, что он был в Локомотиве
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3 час.

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