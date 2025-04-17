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Петербургский дневник

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Слуцкий: Зеленский враньем вставляет палки в колеса переговоров

Слуцкий: Зеленский враньем вставляет палки в колеса переговоров

Он делает все возможное, чтобы затянуть переговоры Владимир Зеленский продолжает усложнять переговорный процесс по разрешению конфликта на Украине, считает глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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