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WP: Власти США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

WP: Власти США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

Администрация президента США Джо Байдена подготовила руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

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