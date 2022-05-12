WP: Власти США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

Администрация президента США Джо Байдена подготовила руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Администрация президента США Джо Байдена подготовила руководство по обмену разведданными с Украиной, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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