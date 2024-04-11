Kingdom Rush 5: Alliance – трейлер объединения героев и тьмы Ты слышал когда-нибудь о то...

Kingdom Rush 5: Alliance – трейлер объединения героев и тьмыТы слышал когда-нибудь о том, что кошки с собаками объединились для совместной охоты? Нет? А вот в Kingdom Rush 5: Alliance именно так и происходит, только заместо кошек и собак – герои и темные силы… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)