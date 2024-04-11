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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Rush 5: Alliance – трейлер объединения героев и тьмы Ты слышал когда-нибудь о то...

Kingdom Rush 5: Alliance – трейлер объединения героев и тьмы Ты слышал когда-нибудь о то...

Kingdom Rush 5: Alliance – трейлер объединения героев и тьмыТы слышал когда-нибудь о том, что кошки с собаками объединились для совместной охоты? Нет? А вот в Kingdom Rush 5: Alliance именно так и происходит, только заместо кошек и собак – герои и темные силы… источник.

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