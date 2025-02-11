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Петербургский дневник

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Минпромторг призвали маркировать продающиеся в России продукты с содержанием насекомых

Минпромторг призвали маркировать продающиеся в России продукты с содержанием насекомых

С инициативой выступил Борис Чернышов Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов на фоне разрешения на использование насекомых в продуктах питания в странах ЕС призвал предотвратить подобные инициативы в нашей стране, а также ввести обязательную маркировку таких продуктов при реализации в стране.

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