Минпромторг призвали маркировать продающиеся в России продукты с содержанием насекомых

С инициативой выступил Борис Чернышов Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов на фоне разрешения на использование насекомых в продуктах питания в странах ЕС призвал предотвратить подобные инициативы в нашей стране, а также ввести обязательную маркировку таких продуктов при реализации в стране.