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NYT: Рубио пропустит переговоры в Лондоне из-за слов Зеленского о Крыме

NYT: Рубио пропустит переговоры в Лондоне из-за слов Зеленского о Крыме

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за того, что Владимир Зеленский отказался признать Крым частью России, сообщает газета New York Times.

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