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Царьград

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«Газель» с золотыми слитками остановили в Москве

«Газель» с золотыми слитками остановили в Москве

Полицейские остановили машину, в которой перевозили слитки на сумму более 18 миллионов рублей.В Москве полицейские остановили автомобиль «Газель», в которой обнаружили золотые слитки на общую сумму более 18 миллионов рублей.

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