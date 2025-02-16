Песков: Путин будет рад видеть лидеров, готовых разделить гордость Дня Победы

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин будет рад видеть в Москве на День Победы всех глав государств, готовых разделить с Москвой гордость за этот праздник.
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