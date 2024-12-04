🎄 Детский парк в Симферополе традиционно начали украшать к Новому году На центральной аллее уже приступили к установке праздничной ели.
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🎄 Детский парк в Симферополе традиционно начали украшать к Новому году На центральной аллее уже приступили к установке праздничной ели.