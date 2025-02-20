В Кургане из-за смены фамилии матери, отказали в выплатах многодетной семье

Прокуратура города Кургана завершила расследование по обращению жительницы города, матери троих детей, касающегося нарушения её прав на получение положенных мер социальной поддержки, гарантированных Указом Президента Российской Федерации от 23.
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