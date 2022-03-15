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Джонсон призвал Запад готовиться к трудным временам

Джонсон призвал Запад готовиться к трудным временам

Christoph Soeder/dpa/globallookpress Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил западные страны о трудных временах, если они откажутся от российских энергетических носителей и ускоренного перехода на возобновляемые энергоисточники.

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