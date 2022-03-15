Джонсон призвал Запад готовиться к трудным временам

Christoph Soeder/dpa/globallookpress Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил западные страны о трудных временах, если они откажутся от российских энергетических носителей и ускоренного перехода на возобновляемые энергоисточники.
Christoph Soeder/dpa/globallookpress Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил западные страны о трудных временах, если они откажутся от российских энергетических носителей и ускоренного перехода на возобновляемые энергоисточники.
Свежие комментарии