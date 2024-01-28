Reuters: США и КНР обсудили возможность разговора Байдена и Си Цзиньпина

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили возможность проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином, пишет Reuters со ссылкой на источник.
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