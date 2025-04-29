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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берковский о долгах «Химок» по зарплате: «После встречи с Алаевым выплаты пошли. Есть накопления, пока терпимо. Денег хватает и на невесту, и на жизнь в целом»

– Сколько вам клуб должен сейчас? Правда ли, что после визита Александра Алаева «Химки» выплатили часть задолженностей за конец 2024 года?  – Скажу так: выплаты пошли.

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