Следователи узнали, что замминистра обороны Иванов получил почти 1,2 млрд взяток

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в 1,2 млрд рублей. По версии следствия, с 2018 по 2023 год он получал от подрядчиков Минобороны безвозмездное строительство объектов недвижимости.
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