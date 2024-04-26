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Следователи узнали, что замминистра обороны Иванов получил почти 1,2 млрд взяток

Следователи узнали, что замминистра обороны Иванов получил почти 1,2 млрд взяток

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в 1,2 млрд рублей. По версии следствия, с 2018 по 2023 год он получал от подрядчиков Минобороны безвозмездное строительство объектов недвижимости.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да, б....ь, укогда  же  эти падлы  нажрутсЯ?
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19 час.

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