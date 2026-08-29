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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о характере дочери на корте: «У нее мой характер. Наверное, где-то здесь работает генетика»

Даниил Медведев рассказал, как отнесется к тому, если его старшая дочь Алиса будет заниматься теннисом.

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