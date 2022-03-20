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“Просто невыносимый”: обращение посла Украины к канцлеру ФРГ Шольцу вызвало скандал в Германии

“Просто невыносимый”: обращение посла Украины к канцлеру ФРГ Шольцу вызвало скандал в Германии

Громкий скандал с участием высших должностных лиц разразился в Берлине. В скандале замешаны канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский посол Андрей Мельник.

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