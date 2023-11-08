Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД РФ. Как РБК, судья Серхио Херардо Угальде Годинес был одним из тех, кто выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
МВД РФ объявило в розыск еще одного судью МУС
Комментарии
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Павел К
У нас что, ледорубы закончились или, со времен Троцкого, навык потеряли?
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1 д.
Аким Воземчук
И обязательно вызвать ,всех указанных фигурантов уголовного дела , повесткой к следователю .Лучше нарочно ,под роспись.Всё равно ведь Бастрыкин достанет.
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12 час.
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