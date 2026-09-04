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Воронежские новости

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В России заработал механизм быстрых переводов ценных бумаг между брокерами

В России заработал механизм быстрых переводов ценных бумаг между брокерами

Первый перевод ценных бумаг по новому механизму M2M занял всего 7 минут, ранее процедура требовала подачи двух поручений и занимала больше времени.

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