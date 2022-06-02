При стрельбе в медицинском центре в Оклахоме погибли пять человек

В американском городе Талса, расположенном в штате Оклахома, произошла стрельба. Согласно данным представителя местной полиции, в результате случившегося погибли пять человек, среди которых нападавший.
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