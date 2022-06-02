Аргументы недели

98 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    только черенком лопаты, другим дебилам доходчивей будет!!Нацист Давид Каса...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    он обосрался с перепугу и говорят его кондрат хватил....Нацист Давид Каса...
  • Юрий Чофу
    А к вам госп. Бордель никто и не собирается. Оставайтесь сами в своей Гейропе и принимайте тех, у кого украинские пас...Боррель: Евросоюз...

При стрельбе в медицинском центре в Оклахоме погибли пять человек

При стрельбе в медицинском центре в Оклахоме погибли пять человек

В американском городе Талса, расположенном в штате Оклахома, произошла стрельба. Согласно данным представителя местной полиции, в результате случившегося погибли пять человек, среди которых нападавший.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх