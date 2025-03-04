Немцы установят звуковую аппаратуру на БПЛА ВСУ для обнаружения артиллерии

На разведывательные беспилотники компании будут устанавливать датчики звука для обнаружения артиллерийских и минометных позиций, сообщил немецкий производитель беспилотников Quantum Systems 25 февраля через пресс-службу.
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