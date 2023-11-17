Представитель АЦ МУФ рассказала о том, как крупные мероприятия меняют города

Руководитель консалтинговых проектов Аналитического центра АНО МУФ Московского урбанистического форума Ольга Гай приняла участие в сессии VII Общероссийского форума стратегического развития «Города России: новые рубежи» и в панельной дискуссии, организованном Комитетом Государственной Думы по региональной по региональной политике и местному самоуправлению.
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