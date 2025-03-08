´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´: под таким девизом стартует акция в организациях Бобруйского райо...

´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´: под таким девизом стартует акция в организациях Бобруйского районаС 10 по 28 марта в организациях Бобруйского пройдет Акция ´Охрана труда - главная составляющая культуры производства´.
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