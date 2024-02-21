Россия получила очередной "плевок в чай" от наших среднеазиатских братьев.

Надежда Белугина

Весь мир доказывает нам, что подарки дело добровольное, и за них никто никому и ничего не должен. А с тем, кому должны, дружить приходится. Долг отдавать нужно, он бумагами подтверждается. Правда, мы и долги прощаем...Понятно, что "делай добро и бросай его в воду..." Но мир меняется, люди научились из всего извлекать выгоду. А если в воду бросать будет нечего? Вон климат как меняется или меняют. Будет ли такой урожай завтра? Помним, конечно: "Что припрятал, то пропало, что отдал, вернётся снова..." Но возвращение от таких друзей какое-то странное нынче... Мол, легче отобрать, чем ждать, пока подарок пришлют... Может, меняя мир, сменить тактику? Натерпелись.