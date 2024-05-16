145 и 199 сил, честный автомат – новые кроссоверы от 2 млн

В нашей стране стало одним автомобильным брендом больше – объявлено о запуске марки VGV. Принадлежит она промышленному конгломерату Sinotruk, который помимо легковых и грузовых автомобилей (Howo и Sitruck) также производит автобусы, бульдозеры, вилочные погрузчики, строительную и сельскохозяйственную технику.
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