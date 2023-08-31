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Федор Канарейкин: «Гусев – мастеровитый, но очень зависимый игрок. Ему нужны партнеры, которые будут завозить шайбу в чужую зону и снабжать его передачами»

– Состав СКА мог быть еще сильнее, но команду покинул Никита Гусев. Его переход в «Динамо» восприняли неоднозначно.

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