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Царьград

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Сергей Собянин: Завершена реставрация арки в Парке Горького

Сергей Собянин: Завершена реставрация арки в Парке Горького

В Москве завершена реставрация арки главного входа в Парк Горького, признанной культурным наследием. Сергей Собянин сообщил о восстановлении фасада и благоустройстве прилегающих зон.

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