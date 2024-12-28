В Амурской области «Полицейский Дед Мороз» навестил ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В преддверии одного из самых добрых и волшебных праздников, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Благовещенское» совместно с членами Общественного совета посетили своих подшефных мальчишек и девчонок, воспитывающихся в детском доме поселка Садового и социально-реабилитационного дома «Мечта».