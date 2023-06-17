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По словам помощника президента Максима Орешкина, половина из тех, кто уехал из России прошлой осенью, уже вернулась. Остается важный вопрос: точно ли нужно этому радоваться?

По словам помощника президента Максима Орешкина, половина из тех, кто уехал из России прошлой осенью, уже вернулась. Остается важный вопрос: точно ли нужно этому радоваться?

ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLООKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА ДЛЯ РУССКИХ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ РЕЗЕРВАЦИИ: ИСПУГАННЫЕ ПАТРИОТЫ ПОБЕЖАЛИ ОБРАТНО По словам помощника президента Максима Орешкина, половина из тех, кто уехал из России прошлой осенью, уже вернулась.

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