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Украинские хроники. Репрессии, русофобия, нацизм. Еженедельный дайджест. Выпуск 126

Украинские хроники. Репрессии, русофобия, нацизм. Еженедельный дайджест. Выпуск 126

«Антифашист» продолжает вести хронику преступлений украинского режима. Ежедневно мы публикуем массу свидетельств о нарушениях прав человека, русофобии, отмене русской культуры и канонического православия, незаконной мобилизации.

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