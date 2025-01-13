В Смоленской области продают федеральный объект культурного значения

Строение в смоленском райцентре включили в пилотный проект с участием государственной корпорации Объект культурного наследия федерального значения - жилой дом №32 на улице Кронштадтской Вязьмы Смоленской области - включили в пилотный проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот с участием АО «ДОМ.
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