В Смоленской области продают федеральный объект культурного значения

Строение в смоленском райцентре включили в пилотный проект с участием государственной корпорации Объект культурного наследия федерального значения - жилой дом №32 на улице Кронштадтской Вязьмы Смоленской области - включили в пилотный проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот с участием АО «ДОМ.