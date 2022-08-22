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В Бурятии общественники приняли участие в традиционной благотворительной акции «Помоги детям собраться в школу!»

В Бурятии общественники приняли участие в традиционной благотворительной акции «Помоги детям собраться в школу!»

МВД по Республике Бурятия ежегодно в канун начала учебного года становится инициатором акции «Помоги детям собраться в школу!», главная цель которой - оказать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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