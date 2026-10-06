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Несекретные материалы

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«Реальность кусается»: почему мировая экономика больше не верит в сказки про ИИ

«Реальность кусается»: почему мировая экономика больше не верит в сказки про ИИ

Мировая экономика вступает в зону турбулентности: Франция на грани долгового кризиса, доллар на 18-месячном максимуме, а Бразилия неожиданно уходит вправо.

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