«Реальность кусается»: почему мировая экономика больше не верит в сказки про ИИ

Мировая экономика вступает в зону турбулентности: Франция на грани долгового кризиса, доллар на 18-месячном максимуме, а Бразилия неожиданно уходит вправо.
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