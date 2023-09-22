Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Лавров и Гутерриш обсудили Украину, США и реформу ООН
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нечего с ними договариваться . Мы и без дипломатов в странах проживём , занимайтесь страной в ближнем зарубежье без согласований с ООН , пока лишь на двусторонних договорах . Сразу увидите , что будет удобнее договариваться без привлечения третьих лиц . Ну не решают они ни один вопрос справедливо по законам ими же созданными . А если их исключить из договорных начал поднять вопрос о ненадобности ООН , то они пойдут на попятную и не будут на крючке у США или других стран. И Разработать для них именно и наказательную систему , чтобы не занимались крышеванием террористов ни военизированных ни политических .
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