Лавров и Гутерриш обсудили Украину, США и реформу ООН

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нечего с ними договариваться . Мы и без дипломатов в странах проживём , занимайтесь страной в ближнем зарубежье без согласований с ООН , пока лишь на двусторонних договорах . Сразу увидите , что будет удобнее договариваться без привлечения третьих лиц . Ну не решают они ни один вопрос справедливо по законам ими же созданными . А если их исключить из договорных начал поднять вопрос о ненадобности ООН , то они пойдут на попятную и не будут на крючке у США или других стран. И Разработать для них именно и наказательную систему , чтобы не занимались крышеванием террористов ни военизированных ни политических .