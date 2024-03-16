Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    👍Поджоги и диверси...
  • Светлана Позднякова
    Посадить такое отрепье нужно на самый тяжёлый труд,а не держать на налоги народа!Чтобы сами они сдохнуть хотели!Поджоги и диверси...
  • Борис Прокофьев
    Мне довелось полжизни прожить в СССР. Не бедствовал. Но скажу, что по-настоящему народной власти в СССР не было, а ре...Опять силовым пут...

Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

ИГОРЬ  ЛИСИН То, что США – это знатные кидалы, известно с незапамятных времён. Как писал не так давно Алексей Арестович*, назовите хотя бы одну страну с 1953 года, которую бы американцы не кинули на произвол судьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Самое смешное, что еще кто-то верит этим старым шулерам.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх