Турция заявила о готовности оказать поддержку для окончания конфликта на Украине

В ходе состоявшихся в Стамбуле консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала Турция заявила о готовности оказать поддержку Москве и Киеву для скорейшего окончания конфликта на Украине.