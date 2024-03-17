Министерство ЖКХ Подмосковья поздравило специалистов отрасли с профессиональным праздником

День работника ЖКХ и бытового обслуживания отмечается в России 17 марта. Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области поздравили с профессиональным праздником специалистов региональной сферы.
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