Пять минут хорошего настроения. Это Челябинск

Суровые челябинские парни в скайпе не пользуются микрофоном — они орут прямо в USВ вход. ****************************************************************************************** Челябинские кошки настолько суровы, что не дают челябинским котам.
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