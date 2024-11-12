Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пять минут хорошего настроения. Это Челябинск

Пять минут хорошего настроения. Это Челябинск

Суровые челябинские парни в скайпе не пользуются микрофоном — они орут прямо в USВ вход. ****************************************************************************************** Челябинские кошки настолько суровы, что не дают челябинским котам.

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