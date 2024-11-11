В столице Савёловский суд арестовал Александра Молодченко, гендиректора ГУСС Минобороны России, которое входит в десятку крупнейших строительных компаний России.
Кольцо сжимается: в Москве арестован гендиректор ГУСС Минобороны России
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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12 час.
Иван Ураганов
Жаль,что шойгу так долго был министром обороны.
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5 час.
Bogdan Stupin
"...О сколько нам открытий чудных предстоит открыть..." К сожалению, это вряд ли произойдет. Потому как "уж сколько раз твердили миру", что ворам не место около того, что связано с ценностями - любого толка. "А воз и ныне там"...
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5 час.
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