Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Не верится мне, что кто-то в этой хохляндии, воспылал любовью к Русскому миру. Шкуры свои спасают, воевать не хотят, ...«Это гражданская ...
  • Олег Самойлов
    чучмечек! О какой правде ты трендишь? О совковой "Правде"?Назвали "совком" ...
  • Наиль Бакиров
    Что ты дебилушка !!! Мою правду тебе не вкурить , для этого твой мозжечок ещё не дорос . А правда проявится на СВО , ...Назвали "совком" ...

Кольцо сжимается: в Москве арестован гендиректор ГУСС Минобороны России

Кольцо сжимается: в Москве арестован гендиректор ГУСС Минобороны России

В столице Савёловский суд арестовал Александра Молодченко, гендиректора ГУСС Минобороны России, которое входит в десятку крупнейших строительных компаний России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Действительно.
Ответить
12 час.
Иван Ураганов
Жаль,что шойгу так долго был министром обороны.
Ответить
5 час.
Bogdan Stupin
&quot;...О сколько нам открытий чудных  предстоит открыть...&quot; К сожалению, это вряд ли произойдет. Потому как &quot;уж сколько раз твердили миру&quot;, что ворам не место около того, что связано с ценностями - любого толка. &quot;А воз и ныне там&quot;...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх