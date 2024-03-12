Прямо сейчас на набережной Маяк в Сочи идут съёмки фильма про попугая Кешу В главных ролях: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф и Роман Курцын.
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Прямо сейчас на набережной Маяк в Сочи идут съёмки фильма про попугая Кешу В главных ролях: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф и Роман Курцын.