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Свежие комментарии

Лиззо: работа над новым альбомом и преодоление трудностей

Лиззо: работа над новым альбомом и преодоление трудностей

Американская певица Лиззо поделилась в соцсетях, что активно работает над новым альбомом. В своём посте она отметила, что чувствует себя намного лучше, чем в 2021-м году, и это явно отражается в её музыке.

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