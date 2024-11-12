Медведев ответил на предложенный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

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Комментарии
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АК
Александр Крылов
В самую пору напомнить этому немецкому недоумку про слона и моську из басни Крылова И.А.
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21 час.
Андрей Шишинов
Надо предложить встречные пожелания. Германия выходит из нато, выгоняет со своей территории все американские (и другие иностранные войска, если есть),  выплачивает России репарации за все потери как государства Россия, так и частных граждан, приносит публичные, через ВСЕ СМИ извинения нашей стране. и тогда мы не будем стирать с лица европы этих новых нацистов... И (может быть) Путин тогда ответит на пока безуспешные звонки руководства германии.
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21 час.

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