Врач Ломакин: лишний вес повышает риск тромбоза при сидячей работе

Главный кардиолог Управления делами президента России Никита Ломакин предупредил, что длительное сидение без движения повышает риск венозных тромбоэмболий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экономисты предуп...
- Зеленский назвал ...
- Зеленский назвал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым