The Hill (США): Нехватка ракет-перехватчиков влияет на военные планы США

Число перехватчиков Patriot, составлявшее до войны 2330 единиц, к моменту заключения перемирия между Вашингтоном и Тегераном в апреле сократилось более чем вдвое, а в ходе недавних боев уменьшилось еще сильнее, пишет американский The Hill со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований* (CSIS*, нежелателен в РФ).