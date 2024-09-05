ABC утвердила окончательные правила дебатов Трампа и Харрис

Американская телекомпания ABC представила в среду окончательные правила предстоящих президентских дебатов, включая регламенты использования микрофонов и ограничения на взаимодействие кандидатов с членами их кампаний во время встречи.
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