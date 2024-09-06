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Закон, порядок, государство

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    ну она же натащя...Пропавшая в Турци...

Операторы ударных БпЛА Южной группировки войск уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении

Операторы ударных БпЛА Южной группировки войск уничтожили живую силу противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ на Донецком направлении

Когда противник потерял часть живой силы, начал спешно покидать позиции спасаясь бегством с поля боя.

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