От подписчика✍️ Открывать дверь и пустить сотрудника газовой службы конечно же надо, вот только эту самую входную дверь, собственник должен как минимум открыть сам и предоставить доступ, а не сам сотрудник открыть чужую дверь! Интересной историей, произошедшей накануне, поделились наши подписчики: "Сотрудник газовой службы в ходе проверки газа в районе «Синдикаты» забрел в переулок, и убедившись что железная дверь закрыта на ключ( потому как обычно в это время собственник данного жилого помещения на работе) рассмотрела на вензеле двери ключ, который предназначен для ребенка, открыл дверь и хотел зайти во двор?! Вопрос к директору газовой службы-имеет ли права данный сотрудник без ведома собственника проникать на чужую территорию в отсутствии жильцов? Итог: пока сотрудник открывал чужую дверь в попытках попасть на чужую территорию, собственник как раз за 10 мин.