В июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю. Морковь сразу пойдёт в рост Юлия ЧелкановаЛето — время, когда многие садоводы и огородники с нетерпением ждут первые побеги своих культур.
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